Країни Балтії оголосили Польщі демарш через блокаду українського кордону

Посли Латвії, Литви та Естонії у Варшаві оголосили демарш польській владі через блокування перевізниками КПП на кордоні з Україною.

На їх думку, це підриває її здатність протистояти повномасштабному вторгненню росії.

Про це повідомляє ERR.

У дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого для привернення уваги до певної проблеми.

"Троє послів країн Балтії у Міністерстві інфраструктури Польщі оголосили демарш у зв’язку з блокуванням польсько-українського кордону", - заявивла речниця МЗС Естонії Бріта Кікас.

За її словами, вони поважають право водіїв вантажівок мітингувати. Але це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки.

"Польща, Україна та Європейська комісія спільно знайдуть вирішення проблеми найближчим часом, а Естонія продовжить пошук рішення з новим польським урядом", - додала Кікас.

Вона додала, що у міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни відбулася бесіда з колишнім міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

Також найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі в Таллінн, де це питання обов'язково буде обговорюватися.

Нагадаємо, що польські перевізники блокуватимуть КПП "Ягодин-Дорогуськ" до 1 лютого.