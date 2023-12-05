Країни Балтії оголосили Польщі демарш через блокаду українського кордону
На їх думку, це підриває її здатність протистояти повномасштабному вторгненню росії.
Про це повідомляє ERR.
У дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого для привернення уваги до певної проблеми.
"Троє послів країн Балтії у Міністерстві інфраструктури Польщі оголосили демарш у зв’язку з блокуванням польсько-українського кордону", - заявивла речниця МЗС Естонії Бріта Кікас.
За її словами, вони поважають право водіїв вантажівок мітингувати. Але це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки.
"Польща, Україна та Європейська комісія спільно знайдуть вирішення проблеми найближчим часом, а Естонія продовжить пошук рішення з новим польським урядом", - додала Кікас.
Вона додала, що у міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни відбулася бесіда з колишнім міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.
Також найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі в Таллінн, де це питання обов'язково буде обговорюватися.
Нагадаємо, що польські перевізники блокуватимуть КПП "Ягодин-Дорогуськ" до 1 лютого.