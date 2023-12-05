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Країни Балтії оголосили Польщі демарш через блокаду українського кордону

05 грудня 2023, 18:24
Країни Балтії оголосили Польщі демарш через блокаду українського кордону
Фото: epa/vostock-photo
Посли Латвії, Литви та Естонії у Варшаві оголосили демарш польській владі через блокування перевізниками КПП на кордоні з Україною.

На їх думку, це підриває її здатність протистояти повномасштабному вторгненню росії.

Про це повідомляє ERR

У дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого для привернення уваги до певної проблеми.

"Троє послів країн Балтії у Міністерстві інфраструктури Польщі оголосили демарш у зв’язку з блокуванням польсько-українського кордону", - заявивла речниця МЗС Естонії Бріта Кікас.

За її словами, вони поважають право водіїв вантажівок мітингувати. Але це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки. 

"Польща, Україна та Європейська комісія спільно знайдуть вирішення проблеми найближчим часом, а Естонія продовжить пошук рішення з новим польським урядом", - додала Кікас. 

Вона додала, що у міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни відбулася бесіда з колишнім міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

Також найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі в Таллінн, де це питання обов'язково буде обговорюватися. 

Нагадаємо, що польські перевізники блокуватимуть КПП "Ягодин-Дорогуськ" до 1 лютого.

 

ПольщаЛитваЛатвіяЕстоніяблокадакраїни Балтіїдемарш

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