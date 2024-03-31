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Країни Балтії закликають готуватися до вторгнення путіна – The Telegraph

31 березня 2024, 15:59
Країни Балтії закликають готуватися до вторгнення путіна – The Telegraph
маріуполь
Дипломати кажуть, що жорстокість путіна в Україні повернула найтемніші спогади про сталінську окупацію.

Про це пише щоденна британська газета The Telegraph.

НАТО має бути готовим до того, що кремль може розпочати "екзистенціальну" війну проти балтійських країн, прикриваючись хуртовиною дезінформації.
Дипломати з Британії з Естонії, Латвії і Литви вважають, що росія може швидко розвернутися з України, аби вторгнутися в країни Балтії. 

Політики зазначили, що жорстокі дії російського диктатора Володимира путіна в Україні викликають у цих трьох країн "найтемніші спогади" про окупацію за часів Сталіна. 

Посол Естонії Вільяр Лубі, посол Латвії Івіта Бурмістре і тимчасовий повірений у справах Литви Ліна Зігмантайте написали спільну статтю з нагоди 20-ї річниці вступу їхніх країн до НАТО, яка відзначається в п'ятницю, де зазначили, що вступ до альянсу говорить про те, що їхні країни ніколи не мали сильнішої колективної безпеки, ніж сьогодні, проте ми також ніколи не стикалися з більш страшною загрозою.

"Наші попередження про приховану і зростаючу загрозу зі Сходу були занадто легко відкинуті в деяких столицях союзників. Ми знали тоді, як знаємо і сьогодні, що лише колективна оборона може гарантувати безпеку в Європі. Нам не вистачало цього в 1930-х роках, і ми заплатили за це високу ціну, яку українці платять зараз", - додали вони у своїй заяві. 

Посли зауважили, що страждання, які зараз переживає Україна у вигляді депортацій, тортур, викраденні дітей і культурного стирання, викликили в їхніх країнах власні найтемніші спогади і страхи, швидше за все, йдеться про радянську окупацію країн Балтії, яка почалася в 1940 році.

"Ми чітко усвідомлюємо, що російська військова економіка і загартована в боях армія можуть швидко розвернутися з півдня на захід. Ми погоджуємося з оцінками розвідки, що гострий стратегічний виклик нашій обороні і стримуванню може виникнути вже через три роки або навіть менше. У нас на східному березі Балтійського моря мало природних кордонів, і нам немає куди відступати", - написано в листі. 

Варто враховувати те, що країни вже зазнають "гібридних атак", а саме щоденну кібервійну, тому дипломати попередили, що "екзистенційний виклик" їхній незалежності може спочатку здаватися двозначним, замаскованим під хуртовину дезінформації та інших відволікаючих чинників.

"За цих обставин розгубленість означає поразку. Тому ми - і наші союзники - повинні бути готові швидко, переконливо і ефективно реагувати на всі види загроз", - йдеться в заяві.

Для того, аби стримувати росію потрібно швидше приймати рішення" в НАТО та щоб всі члени альянсу інвестували в сили і засоби, необхідні для втілення в життя нових оборонних планів Альянсу.

За словами послів, прифронтові країни Балтії "підвищують рівень своєї гри, готові боротися, щоб захистити кожен дюйм і кожну душу", і "НАТО має робити те ж саме". Вони додали, що керівництву НАТО потрібна сильна Британія.

Також росії не можна дозволити перемогти в Україні, вважають дипломати. Вступ України до НАТО в майбутньому не тільки захистить країну від агресії росії, але й зміцнить альянс, адже як загартований у боях союзник, Україна зробить вагомий внесок у нашу безпеку.

"Чіткий шлях до членства України має бути пріоритетом на ювілейному 75-му саміті Альянсу у Вашингтоні влітку цього року", - підсумували вони. 

Тиждень тому лідери країн Балтії закликають членів НАТО повернути призов до армії.

 

НАТОПутінкраїни Балтіїнаступ рф

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