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Країни Балтії приєдналися до бойкоту зустрічі ОБСЄ

28 листопада 2023, 17:09
Країни Балтії приєдналися до бойкоту зустрічі ОБСЄ
Естонія, Латвія і Литва разом з Україною будуть бойкотувати міністерське засідання ОБСЄ в Скоп'є цього тижня через присутність на ньому глави МЗС росії Лаврова.

Про це повідомляє Euractiv.

Спільну заяву зробили міністри закордонних справ країн Балтії: Латвії Кріш'яніс Каріньш, Литви Габріелюс Ландсбергіс та Естонії Маргус Тсахкна.

"Присутність Лаврова ризикує легітимізувати агресора росію як законного члена спільноти вільних націй, применшити жорстокі злочини, які скоює росія, та примиритися з кричущим порушенням і неповагою росії до основоположних принципів і зобов'язань ОБСЄ", - йдеться в заяві.

Міністри додали, що агресивна війна і звірства рф проти її суверенного та мирного сусіда України грубо порушують міжнародне право, включаючи Статут ООН, і є нападом на ОБСЄ та її основоположні принципи.

У заяві йдеться, що ОБСЄ спочатку була створена для розбудови європейської безпеки, запобігання конфліктам та збереження миру, тоді як росія своїми незаконними та жорстокими діями знову й знову доводить, що вона не є партнером Європи у сфері безпеки.
"Насправді, сьогодні Європа потребує безпеки від росії і проти росії, а не разом з нею", - заявили голови МЗС.

"росія скористається цією можливістю для поширення своєї пропаганди та підриву єдності Заходу", - заявив Тсахкна.

Він додав, що Естонія не може сидіти за одним столом з агресором та нести відповідальність за наслідки, до яких може призвести присутність Лаврова, адже це суперечить нашим фундаментальним принципам.

"Справа в тому, що поки в Скоп'є проходить зустріч ОБСЄ, російська військова машина нападає на невинних українців та депортує дітей, не змигнувши оком. Місце Лаврова – у спеціальному трибуналі, а не за столом ОБСЄ", - підсумував естонський міністр. 

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, ЩО буде бойкотувати міністерське засідання ОБСЄ через присутнього на ньому глави МЗС росії Лаврова.

Вдень стало відомо, що Лавров через Болгарію полетить на зустріч ОБСЄ.

 

ОБСЄЛавровкраїни Балтії

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