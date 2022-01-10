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Країни Балтії та Канада підтримують вступ України до НАТО

Глави МЗС країн Балтії та міністр закордонних справ Канади заявили, що їхні держави виступають за якнайшвидше приєднання України до Північноатлантичного альянсу.
Країни Балтії та Канада підтримують вступ України до НАТО Фото: з вільного доступу

Так, глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс, глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс та глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу опублікували у своїх блогах Twitter повідомлення з однаковим текстом на підтримку якнайшвидшого вступу України до НАТО.

"Як я вже говорила, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десять років. І ми віримо в політику "відкритих дверей", заявила глава МЗС Канади.

Раніше повідомлялось, що  Україна подає заявку на вступ до НАТО.

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01 10 2022 08:06
ТЕГИ: НАТО
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