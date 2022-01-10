НОВИНИГлави МЗС країн Балтії та міністр закордонних справ Канади заявили, що їхні держави виступають за якнайшвидше приєднання України до Північноатлантичного альянсу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Країни Балтії та Канада підтримують вступ України до НАТО
Фото: з вільного доступу
Так, глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс, глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс та глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу опублікували у своїх блогах Twitter повідомлення з однаковим текстом на підтримку якнайшвидшого вступу України до НАТО.
"Як я вже говорила, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десять років. І ми віримо в політику "відкритих дверей", - заявила глава МЗС Канади.
Раніше повідомлялось, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.
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