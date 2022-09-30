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Україна подає заявку на вступ до НАТО - Зеленський

Україна сьогодні подає заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу у прискореному порядку.
Україна подає заявку на вступ до НАТО - Зеленський
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
 
"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс", - зазначив Зеленський.
 
Президент України також зазначив, що Україна подає заявку щодо процедури, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всього українського суспільства.
 
"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО", - додав глава держави.
 
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30 09 2022 17:10
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