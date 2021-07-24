Країни G-20 не домовилися щодо двох кліматичних цілей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
Це випливає з декларації, яку оприлюднили в Італії, де в дводенній зустрічі з питань клімату брали участь міністри довкілля і міністри енергетики G-20.
Як повідомив в п'ятницю, 23 липня, італійський міністр охорони навколишнього середовища і захисту території моря Роберто Чінголані, прийняття цільового показника не підтримав цілий ряд країн.
Йохен Фласбарт, державний секретар німецького Федерального міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, в свою чергу, зазначив, що переговори виявилися складними. Країни не змогли зійтися і на тому, щоб повністю виключити використання вугілля в енергетиці до 2025 року.
Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Патрісія Еспіноса в зв'язку з цим вказала, що "двадцятка" відповідальна за 80 відсотків всіх глобальних викидів, що ведуть до кліматичних наслідків. За словами Еспіноси, країни G-20 повинні продемонструвати велику рішучість в ході Конференції ООН (COP26) в шотландському Глазго.
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