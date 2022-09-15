БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКраїни Великої сімки мають намір створити "мапу інвестиційних можливостей" для України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Країни G7 готують для України "карту інвестиційних можливостей"
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, пише Spiegel у четвер, 15 вересня.
За його словами, торгові палати країн Заходу мають виробити та погодити рекомендації для іноземних компаній, щоб полегшити їм роботу в Україні.
Хабек пояснив, що мапа інвестиційних можливостей потрібна для якнайшвидшого оновлення України.
Німецький міністр визнав, що для відновлення України необхідно, щонайменше, 350 млрд. євро. "Це гігантська сума", - сказав Хабек.
Нагадаємо, що сума відновлення України у 349 млрд доларів розрахована лише за оцінкою на 1 червня.
При цьому президент Володимир Зеленський заявляє, що відновлення України після війни проти РФ коштуватиме 600-800 млрд. доларів.
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15 09 2022 16:41 МЕДІА
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