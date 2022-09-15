Країни G7 готують для України "карту інвестиційних можливостей"

Країни Великої сімки мають намір створити "мапу інвестиційних можливостей" для України.

Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, пише Spiegel у четвер, 15 вересня.

За його словами, торгові палати країн Заходу мають виробити та погодити рекомендації для іноземних компаній, щоб полегшити їм роботу в Україні.

Хабек пояснив, що мапа інвестиційних можливостей потрібна для якнайшвидшого оновлення України.

Німецький міністр визнав, що для відновлення України необхідно, щонайменше, 350 млрд. євро. "Це гігантська сума", - сказав Хабек.

Нагадаємо, що сума відновлення України у 349 млрд доларів розрахована лише за оцінкою на 1 червня.

При цьому президент Володимир Зеленський заявляє, що відновлення України після війни проти РФ коштуватиме 600-800 млрд. доларів.