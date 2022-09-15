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Країни G7 готують для України "карту інвестиційних можливостей"

Країни Великої сімки мають намір створити "мапу інвестиційних можливостей" для України.
Країни G7 готують для України "карту інвестиційних можливостей" Фото: з вільних джерел
Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, пише Spiegel у четвер, 15 вересня.
 
За його словами, торгові палати країн Заходу мають виробити та погодити рекомендації для іноземних компаній, щоб полегшити їм роботу в Україні.
 
Хабек пояснив, що мапа інвестиційних можливостей потрібна для якнайшвидшого оновлення України.
 
Німецький міністр визнав, що для відновлення України необхідно, щонайменше, 350 млрд. євро. "Це гігантська сума", - сказав Хабек.
 
Нагадаємо, що сума відновлення України у 349 млрд доларів розрахована лише за оцінкою на 1 червня.
 
При цьому президент Володимир Зеленський заявляє, що відновлення України після війни проти РФ коштуватиме 600-800 млрд. доларів.
 
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15 09 2022 16:41
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