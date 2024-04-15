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Країни G7 обіцяють підтримку Ізраїлю після іранського удару

15 квітня 2024, 09:35
Країни G7 обіцяють підтримку Ізраїлю після іранського удару
Своїми діями Іран зробив черговий крок до дестабілізації регіону.

Держави Групи семи висловили солідарність з Ізраїлем після іранського повітряного удару та пригрозили Ірану заходами у відповідь.

Про це йдеться у спільній заяві держав-членів G7, пише Укрінформ.

"Ми, очільники G7, однозначно й найрішучішим чином засуджуємо безпосередній та безпрецедентний напад Ірану на Ізраїль. Іран випустив по Ізраїлю сотні дронів та ракет. Ізраїль за підтримки партнерів відбив напад", - йдеться у заяві.

Держави Групи семи "висловлюють повну солідарність і підтримку Ізраїлю та його народу і підтверджують відданість його безпеці".

Своїми діями Іран зробив черговий крок до дестабілізації регіону та створив ризик неконтрольованої регіональної ескалації. Цього слід уникати”, - підкреслюється у документі.

Підписанти пообіцяли "надалі працювати над стабілізацією ситуації та уникненням подальшої ескалації".

"У цьому дусі ми вимагаємо, аби Іран та його пособники припинили свої напади. Ми готові застосувати додаткові заходи зараз і у відповідь на нові дестабілізаційні дії", - читаємо у заяві.

Окрім цього, країни G7 "посилять співпрацю заради припинення кризи в Газі, зокрема працюючи над негайним та тривалим припиненням вогню й звільненням заручників Хамасом, а також доставлення додаткової гуманітарної допомоги палестинцям, які її потребують".

Нагадаємо, що Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю. 

Іранвійна в Україніросія окупантиКраїни G7

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