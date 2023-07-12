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Країни G7 погодили довгострокові гарантії безпеки для України

12 липня 2023, 16:57
Країни G7 погодили довгострокові гарантії безпеки для України
Фото: ukrafoto.com
ЄС та G7 заявили, що продовжать підтримувати економічну стійкість України, щоб вона могла протистояти агресії росії.

Європейський Союз буде ключовим партнером у наданні гарантій безпеки Україні з боку країн "Великої сімки".

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, йдеться на сторінці Єврокомісії у Twitter.

"Від першого дня вторгнення Європейський Союз та його партнери з G7 стояли пліч-о-пліч з Україною. Ми надали хороброму українському народу гуманітарну підтримку, значну фінансову допомогу, а також зброю та навчання. Сьогодні ми беремо на себе зобов'язання щодо довгострокової безпеки та економічного процвітання України в євроатлантичному співтоваристві", – зазначено у повідомленні.

Також фон дер Ляєн заявила, що G7 сьогодні оприлюднить відповідну заяву, і ЄС буде ключовим партнером у цих зусиллях.

"Ми продовжуватимемо підтримувати економічну стійкість України, щоб вона могла протистояти агресії росії. Ми продовжуватимемо накладати на росію витрати через санкції. Ми продовжуватимемо притягувати росію до відповідальності за її військові злочини. І ми продовжуватимемо на шляху вступу України підтримувати її чудові реформаторські зусилля", – наголосила очільниця ЄК.

Нагадаємо, видання Financial Times оприлюднило текст документа, який погодили на полях саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. У ньому йдеться про гарантії безпеки для України з боку країн "Великої сімки".

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки від "Великої сімки" будуть важливим і конкретним успіхом для України.

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