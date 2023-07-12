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ПОЛІТИКА

Зеленський відреагував на ідею G7 щодо гарантій безпеки для України

12 липня 2023, 13:46
Зеленський відреагував на ідею G7 щодо гарантій безпеки для України
Джерело president.gov.ua
Це буде конкретним успіхом для України.

Країни G7 сьогодні, 12 липня, у рамках саміту НАТО можуть погодити гарантії безпеки для України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Я б дуже хотів, що би сьогодні був успіх на саміті для всіх нас – для України, для наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей. Зокрема, гарантії безпеки, так важливі для людей. Гарантії безпеки на шляху в НАТО, а не замість (вступу в НАТО – ред.)", – наголосив Зеленський.

Президент підтвердив, що сьогодні країни G7 можуть погодити гарантії безпеки для України.

"Сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити Велика сімка. І я думаю, якщо це станеться, ми будемо над цим працювати, це буде дійсно таким важливим для нас, конкретним успіхом", – сказав гарант.

Зеленський наголосив, що поки Україна не має юридичних гарантій безпеки від партнерів, але є фактичні – фінансові, санкційні та оборонні.

"Це може стати першим документом юридичним, який символізує, що у нас є така парасолька гарантій безпеки. А потім вже Україна буде мати документи з кожною з держав-гарантом безпеки. І там будуть всі ті речі, які маємо, або яких нам не вистачає. Ці речі будуть на двосторонньому рівні. Цей документ дає можливість долучитися іншим партнерам, окрім країн "сімки", – заявив президент.

На думку глави держави, результати саміту НАТО у Вільнюсі для України "гарні, але не ідеальні".

"Можемо констатувати – результати саміту гарні, але якщо було б запрошення – вони були б ідеальні", – наголосив президент.

"Що стосується запрошення, я розумію що це технічний сигнал, але якщо ми подивимось на це як на серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене як для президента це був дуже важливий момент", – сказав він.

Зеленський зізнався, що порівнює цей факт з моментом кандидатства України в ЄС.

"Кандидатство в ЄС – це так само був сигнал.В кандидатстві немає членства в ЄС, але в кандидатстві є потужна мобілізація для України. Є потужний сигнал для росії: Україна не член якогось іншого союзу, а хоче бути членом конкретного Європейського Союзу. І буде конкретно незалежною державою. Що стосується запрошення – це також є сигналом", – пояснив він.

За словами президента, українська сторона розуміє, що не зможе стати наступним членом Північноатлантичного альянсу доти, доки на її території триває війна з росією.

"Ми адекватні люди, ми розуміємо, що дехто дійсно боїться говорити про наше членство зараз, ніхто не хоче Світової війни. Це зрозуміло й логічно... Україна розуміє, що не може бути членом НАТО поки йде війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися, Україна буде членом НАТО коли дійсно відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі", – заявив глава держави.

НАТОG7гарантії безпекиЗеленський.

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