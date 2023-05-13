Країни G7 пропонують збільшити допомогу Україні — ЗМІ

Після триденних переговорів міністри фінансів країн G7 запропонували збільшити підтримку України на 2023 рік та початок 2024 року до 44 млрд доларів.

Фінансові керівники G7 запропонували збільшити допомогу Україні та створили нову ініціативу щодо ланцюжка поставок, пообіцявши при цьому заповнити нормативні прогалини в банківському секторі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після триденних переговорів міністри фінансів країн G7 запропонували збільшити підтримку України на 2023 рік та початок 2024 року до 44 млрд доларів.

"Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни росії проти України, що усунуло б одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив", - йдеться у заяві міністрів.

Згідно з заявою, допомога Україні до початку 2024 року була збільшена до 44 мільярдів доларів, що дозволило Міжнародному валютному фонду схвалити підтримку в розмірі 15,6 мільярда доларів протягом чотирьох років.

До того ж міністри фінансів та очільники центральних банків США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії узгодили позиції щодо широкого кола питань - від проблем банківського сектору до реструктуризації боргів.

Раніше повідомлялось, що G7 обговорять на саміті "економічний примус" Китаю.