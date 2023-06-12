Країни мають працювати над зниженням впливу рф на Африку – МЗС Чехії

Проекти ЄС пропонують Африці більше партнерства, ніж росія, і африканські партнери це бачать.

Європа недостатньо уваги приділяє Африці, тому країни ЄС пропонуватимуть регіону покращити партнерські відносини.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише České noviny.

"Проєкти ЄС пропонують Африці більш партнерські відносини, ніж російські, і африканські партнери це бачать. Спільні цілі об'єднують Європу та Чехію з Африкою", - йдеться у заяві.

Ліпавський заявив, що у нього є зобов'язання і можливість працювати над ослабленням впливу росії у світі. Саме з цього погляду африканський регіон дуже важливий для Чехії.

Раніше пвідомлялось, що африканські лідери намагаються переконати росію та Україну припинити військові дії.