Країни НАТО близькі до погодження кандидатури на посаду нового генсека – Столтенберг
18 червня 2024, 21:55
Фото: 5 канал
За словами нинішнього глави Альянсу, Марк Рютте є сильним кандидатом на посаду його наступника.
Країни-члени Північноатлантичного Альянсу (НАТО) близькі до узгодження кандидатури прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря блоку.
Про це повідомив наразі чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, Рютте є сильним кандидатом на цю посаду. При цьому він підкреслив, що зазвичай утримується від коментарів щодо свого наступника, бо його обирає не він.
"Але після сьогоднішнього оголошення прем’єр-міністра Угорщини Орбана, гадаю, очевидно, що ми дуже близькі до рішення в Альянсі щодо обрання наступного генерального секретаря", – сказав Столтенберг.
Він зазначив, що Рютте має багато досвіду на посаді прем’єра-міністра Нідерландів.
"Він мій близький друг і колега. І тому я вважаю, що Альянс дуже скоро визначиться з моїм наступником. Це буде добре для всіх нас, для НАТО і також для мене", – резюмував Столтенберг.