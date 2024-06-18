Країни НАТО близькі до погодження кандидатури на посаду нового генсека – Столтенберг

За словами нинішнього глави Альянсу, Марк Рютте є сильним кандидатом на посаду його наступника.

Країни-члени Північноатлантичного Альянсу (НАТО) близькі до узгодження кандидатури прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря блоку.

Про це повідомив наразі чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, Рютте є сильним кандидатом на цю посаду. При цьому він підкреслив, що зазвичай утримується від коментарів щодо свого наступника, бо його обирає не він.

"Але після сьогоднішнього оголошення прем’єр-міністра Угорщини Орбана, гадаю, очевидно, що ми дуже близькі до рішення в Альянсі щодо обрання наступного генерального секретаря", – сказав Столтенберг.