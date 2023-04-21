Країни НАТО "погодилися, що Україна стане членом" Альянсу — Столтенберг

Столтенберг заявив про досягнення консенсусу між усіма країнами-членами щодо майбутнього України в НАТО.

Усі країни-члени НАТО погодилися з тим, що Україна буде членом Альянсу. Однак зараз необхідно забезпечити перемогу українців.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Skynews.

Виступаючи перед зустріччю контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн в Німеччині, він також заявив, що після закінчення війни Україна повинна мати "стримування для запобігання нових атак".

"Усі країни НАТО погодилися, що Україна буде членом НАТО, але зараз фокус на тому, щоб забезпечити перемогу України. Без суверенної та незалежної України немає сенсу обговорювати її членство в НАТО", - сказав Столтенберг, коментуючи питання щодо надання Україні дорожньої карти для вступу до НАТО.

Своєю чергою він додав, що війни за своєю природою непередбачувані, тому ніхто не може сказати, коли ця російсько-українська війна закінчиться.

"Ми сподіваємося, що Україна досягне значного прогресу, і настане стабільний світ. Але ніхто не може сказати це напевно, тому нам треба готуватися до довгої дороги, але й після того, як війна закінчиться, нам треба буде підтримувати Україну, щоб переконатися, що в неї є сила та здатність стримувати нові атаки", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що майбутнє України - це членство в Альянсі, але зараз треба надавати військову підтримку.