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ПОЛІТИКА

Країни НАТО узгодили формулювання щодо інтеграції України до Альянсу – Байден

11 липня 2023, 15:02
Країни НАТО узгодили формулювання щодо інтеграції України до Альянсу – Байден
Деталі цього формулювання поки невідомі.

Союзники узгодили формулювання щодо інтеграції України до НАТО. 

Про це на полях саміту Північноатлантичного Альянсу заявив президент США Джо Байден під час спільного брифінгу з генсеком оборонного союзу Єнсом Столтенбергом.

"Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути... Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО", – заявив Байден.

Подробиць щодо цього формулювання Байден не назвав.

Нагадаємо, у Вільнюсі стартує саміт НАТО, який триватиме 11 та 12 липня. Лідери збираються, аби серед іншого подолати розбіжності щодо заявки України на членство після угоди про зняття блокування Туреччиною щодо приєднання Швеції до військового Альянсу.

Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо інтеграції України.

НАТОБайденУкраїна в НАТО

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