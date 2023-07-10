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ПОЛІТИКА

В НАТО погодились скасувати ПДЧ для України – Кулеба

10 липня 2023, 13:05
В НАТО погодились скасувати ПДЧ для України – Кулеба
Фото: Укрінформ
Міністр зазначив, що це також найкращий момент, щоб внести ясність щодо запрошення України стати членом Альянсу.

Країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО", - написав він.

Міністр зазначив, що це також найкращий момент, щоб внести ясність щодо запрошення України стати членом Альянсу.

Додамо, що ПДЧ - це так званий попередній етап членства в НАТО. У цей час країна-претендент має виконати індивідуальну програму підготовки до майбутнього членства.

На саміті Альянсу, який пройде 11-12 липня у Литві, Україна хоче отримати сигнал про підтримки вступу після закінчення війни. При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до Альянсу.

Politico повідомляло, що група західних союзників у НАТО проводить "скажені, в останню хвилину" переговори про завершення підготовки декларації щодо гарантій безпеки для України перед самітом. 

НАТОКулеба

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