Країни ОПЕК + домовилися про підвищення нафтовидобутку з серпня на 400 тисяч б/д на місяць.

Про це йдеться в прес-релізі ОПЕК, пише "Економічна правда".

Прагнутимуть повністю нівелювати поточні обмеження в вересні 2022 року, говориться в повідомленні.

При цьому в грудні 2021 року буде надана оцінка ринку.

З травня 2022 роки для Саудівської Аравії і Росії буде підвищена база відліку зниження нафтовидобутку з 11 до 11,5 млн б/д, для ОАЕ - з 3,2 до 3,5 млн б/д, для Іраку - з 4,65 до 4,8 млн б/д, для Кувейту - з 2, 8 до 2,96 млн б/д - всього на 1,63 млн б/д.

Наступна зустріч міністрів відбудеться 1 вересня.

Нагадаємо, що за підсумками 2020 роки контракт на Brent подешевшав майже на 22%, а на WTI впав майже на 21%.