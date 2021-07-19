БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКраїни ОПЕК + домовилися про підвищення нафтовидобутку з серпня на 400 тисяч б/д на місяць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Країни ОПЕК + домовилися про підвищення нафтовидобутку
Прагнутимуть повністю нівелювати поточні обмеження в вересні 2022 року
Фото: inozpress.kg
Про це йдеться в прес-релізі ОПЕК, пише "Економічна правда".
Прагнутимуть повністю нівелювати поточні обмеження в вересні 2022 року, говориться в повідомленні.
При цьому в грудні 2021 року буде надана оцінка ринку.
З травня 2022 роки для Саудівської Аравії і Росії буде підвищена база відліку зниження нафтовидобутку з 11 до 11,5 млн б/д, для ОАЕ - з 3,2 до 3,5 млн б/д, для Іраку - з 4,65 до 4,8 млн б/д, для Кувейту - з 2, 8 до 2,96 млн б/д - всього на 1,63 млн б/д.
Наступна зустріч міністрів відбудеться 1 вересня.
Нагадаємо, що за підсумками 2020 роки контракт на Brent подешевшав майже на 22%, а на WTI впав майже на 21%.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 07 2021 09:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles