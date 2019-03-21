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Країни ЄС готові відтермінувати Brexit

Але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем
Лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.
Країни ЄС готові відтермінувати Brexit Протестувальники на ірландському кордоні

У проекті комюніке за підсумками саміту йдеться, що відтермінування Brexit до 30 червня, про яке просила прем’єрка Сполученого Королівства Тереза Мей, неможливе.

Відтермінування на більший термін не влаштовує ЄС, бо влада Великої Британії не планує проводити на свої території вибори до європейського парламенту, які відбудуться наприкінці травня.

"З огляду на те, що Велика Британія не має наміру проводити вибори до Європейського парламенту, продовження терміну після цієї дати неможливе", - йдеться в документі, інформує Громадське.

Нагадаємо, що Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти другого референдуму про Brexit.

 

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21 03 2019 20:35
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