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ПОЛІТИКА

Країни ЄС і законодавці погодили правила, що регулюють системи штучного інтелекту – Reuters

07 грудня 2023, 13:03
Країни ЄС і законодавці погодили правила, що регулюють системи штучного інтелекту – Reuters
Це може відкриє нові можливості для оборонного сектору ЄС.

Країни ЄС за результатами десятигодинної зустрічі представників домовились про спільне регулювання штучного інтелекту (ШІ). 

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

Регулювання стосуватиметься ChatGPT та подібних систем. Урядовці країн ЄС сподіваються на підтримку законодавців у питанні регулювання ШІ.

Видання зазначає, що узгодженість відкриє нові можливості для впровадження ШІ, зокрема, в оборонний сектор ЄС.

Перемовини продовжать з ухилом на питання участі ШІ у біометричному нагляді, який законодавці ЄС прагнуть заборонити. 

Раніше повідомлялось, що кремль збільшуватиме кількість кібератак зі штучним інтелектом проти України.

ЄСштучний інтелектChatGPT

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