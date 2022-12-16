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Країни ЄС погодили дев’ятий пакет санкцій проти росії

16 грудня 2022, 14:14
Країни ЄС погодили дев’ятий пакет санкцій проти росії
Фото: Укрінформ
Глави держав та урядів країн-членів Європейського союзу погодили дев'ятий пакет санкцій проти рф.

Про це повідомили інформагенції AFPReuters і DPA з посиланням на дипломатичні джерела. 

"9-й санкційний пакет ЄС щодо росії узгоджено! Письмова процедура до завтрашнього полудня", - повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк

При цьому він додав, що винятки щодо експорту продуктів харчування з росії все ще залишаються в санкційному пакеті, але вони "уточнені таким чином, що кожна держава-член може враховувати інтереси своєї національної безпеки".

Зауважимо, що напередодні посли країн ЄС не могли дійти згоди щодо санкцій проти рф і основною проблемою стало питання обмежень на постачання добрив із країни-агресора.

Додамо, новим пакетом пропонується внести до списку санкцій ще майже 200 фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до ракетних ударів по мирному населенню України, викрадення українських дітей та вивезення їх до росії, викрадення української сільськогосподарської продукції. У списку - військові, політики, представники російського оборонпрому.

Також дев'ятим пакетом передбачено запровадження санкцій ще проти трьох російських банків; застосування нового експортного контролю; додаткових економічних заходів до російського енергетичного та гірничодобувного секторів.

Нагадаємо, що сьогодні за три години росія випустила по Україні понад 60 ракет.

ЄСвійнасанкціі проти росії

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