За три години росія випустила по Україні понад 60 ракет. Звідки їх запускали

росія здійснила масовану атаку, випустивши понад 60 ракет, аби роззосередити увагу протиповітряної оборони України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"На даний момент є дані про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95, це ракети Х-555 і Х 101 також є пуски "Калібрів" з Чорного моря. Маємо також запуски С-300 . Також є робота бомбардувальників Ту-22 М3 які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено присутність Міг 31К, (гіпотетичних) носіїв "Кинджалів", — зазначив речник.

За його словами, ворог хотів масовано роззосередити увагу ППО.

Працювали і літаки Су-35 ракетами Х-59. Протиповітряна оборона спрацювала непогано, результати повідомлять пізніше.

За словами Ігната, цього разу окупанти вперше застосували стратегічні бомбардувальники з району аеродрому Енгельса, безпосередньо, де ті літаки знаходяться на стоянках. Також пуски були з півночі Каспійського моря.