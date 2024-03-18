Країни ЄС погодили санкції проти росії у зв'язку зі смертю Навального

Процедура затвердження санкцій буде завершена найближчими днями.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу домовилися про санкції проти росії у зв'язку зі смертю опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідмляє RMF FM.

За даними радіостанції, процедура затвердження санкцій буде завершена найближчими днями.

До санкційного списку буде додано близько 30 осіб. Це тюремники з колоній, де утримувався опозиціонер, а також судді та прокурори.

Фігурантам "чорного списку" заборонять в'їзд до країн ЄС. Їхні рахунки в європейських банках будуть заблоковані.

До санкцій у зв'язку зі смертю Навального закликала Польща. Також група країн на чолі з Польщею зараз проводить кампанію за створення нового режиму санкцій проти росії, який би стосувався порушень прав людини.

16 лютого Федеральна служба виконання покарань рф повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу рф.

Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".

Нагадаємо, Євросоюз продовжив персональні санкції проти росії на пів року.