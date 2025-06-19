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Країни ЄС завтра проведуть ядерні переговори з Іраном

19 червня 2025, 10:54
Країни ЄС завтра проведуть ядерні переговори з Іраном
Фото: DW
Пройти вони мають у Швейцарії.

Міністри Європи та топдипломатка ЄС Кая Каллас вже завтра, 20 червня, проведуть переговори з Іраном про його ядерну програму.

Про це інформує агенція Reuters.

Переговори мають відбутисб у швейцарській Женеві. 

В них візьме учатсь  Каллас, а також міністри закордонних справ Великої Британії, Франції і Німеччини.

Видання пише, що міністри спочатку зустрінуться з Каллас у консульстві Німеччини в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану.

Метою перемовин стане переконати іранську сторону дати тверді гарантії, що вона буде використовувати свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.

Після переговорів відбудеться структурований діалог на експертному рівні, додають джерела. 

Раніше Мерц сказав, що Ізраїль виконує "брудну роботу" Заходу в боротьбі з Іраном.

 

ІранЄвросоюз

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