Країни ЄС завтра проведуть ядерні переговори з Іраном
Міністри Європи та топдипломатка ЄС Кая Каллас вже завтра, 20 червня, проведуть переговори з Іраном про його ядерну програму.
Про це інформує агенція Reuters.
Переговори мають відбутисб у швейцарській Женеві.
В них візьме учатсь Каллас, а також міністри закордонних справ Великої Британії, Франції і Німеччини.
Видання пише, що міністри спочатку зустрінуться з Каллас у консульстві Німеччини в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану.
Метою перемовин стане переконати іранську сторону дати тверді гарантії, що вона буде використовувати свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.
Після переговорів відбудеться структурований діалог на експертному рівні, додають джерела.
Раніше Мерц сказав, що Ізраїль виконує "брудну роботу" Заходу в боротьбі з Іраном.