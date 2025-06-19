Країни ЄС завтра проведуть ядерні переговори з Іраном

Пройти вони мають у Швейцарії.

Міністри Європи та топдипломатка ЄС Кая Каллас вже завтра, 20 червня, проведуть переговори з Іраном про його ядерну програму.

Про це інформує агенція Reuters.

Переговори мають відбутисб у швейцарській Женеві.

В них візьме учатсь Каллас, а також міністри закордонних справ Великої Британії, Франції і Німеччини.

Видання пише, що міністри спочатку зустрінуться з Каллас у консульстві Німеччини в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану.

Метою перемовин стане переконати іранську сторону дати тверді гарантії, що вона буде використовувати свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.

Після переговорів відбудеться структурований діалог на експертному рівні, додають джерела.

Раніше Мерц сказав, що Ізраїль виконує "брудну роботу" Заходу в боротьбі з Іраном.