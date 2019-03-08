ПОЛІТИКА НОВИНИЄдиним кандидатом від Європи на пост нового директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) висунута виконавча директорка Світового банку, болгарська економістка і професорка Крісталіна Георгієва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Країни ЄС висунули кандидата на пост глави МВФ
Кандидатура Георгієвої тепер винесуть на Раду директорів МВФ
Фото:Twitter
Вітаючи її із висуванням, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зазначив у Twitter, що у Георгієвої "є всі якості, необхідні для того, щоб внести ефективний вклад у місію МВФ", інформує "Громадське".
Кандидатура Георгієвої тепер винесуть на Раду директорів МВФ, а процес виборів завершиться у жовтні.
Зазначимо, що головою МВФ завжди обирають представника Європи, через те, що штаб-квартира фонду знаходиться у Вашингтоні. Така традиція стала своєрідним консенсусом між Європою та США щодо їхніх ролей у діяльності фонду.
Нагадаємо, що Європейський парламент проголосував за призначення міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Європейської комісії.
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