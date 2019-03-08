Країни ЄС висунули кандидата на пост глави МВФ

Кандидатура Георгієвої тепер винесуть на Раду директорів МВФ

Єдиним кандидатом від Європи на пост нового директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) висунута виконавча директорка Світового банку, болгарська економістка і професорка Крісталіна Георгієва.

Вітаючи її із висуванням, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зазначив у Twitter, що у Георгієвої "є всі якості, необхідні для того, щоб внести ефективний вклад у місію МВФ", інформує "Громадське".

Кандидатура Георгієвої тепер винесуть на Раду директорів МВФ, а процес виборів завершиться у жовтні.

Зазначимо, що головою МВФ завжди обирають представника Європи, через те, що штаб-квартира фонду знаходиться у Вашингтоні. Така традиція стала своєрідним консенсусом між Європою та США щодо їхніх ролей у діяльності фонду.

Нагадаємо, що Європейський парламент проголосував за призначення міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Європейської комісії.