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Країни ЄС висунули кандидата на пост глави МВФ

Кандидатура Георгієвої тепер винесуть на Раду директорів МВФ
Єдиним кандидатом від Європи на пост нового директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) висунута виконавча директорка Світового банку, болгарська економістка і професорка Крісталіна Георгієва.
Країни ЄС висунули кандидата на пост глави МВФ Фото:Twitter

Вітаючи її із висуванням, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зазначив у Twitter, що у Георгієвої "є всі якості, необхідні для того, щоб внести ефективний вклад у місію МВФ", інформує "Громадське".

Кандидатура Георгієвої тепер винесуть на Раду директорів МВФ, а процес виборів завершиться у жовтні.

Зазначимо, що головою МВФ завжди обирають представника Європи, через те, що штаб-квартира фонду знаходиться у Вашингтоні. Така традиція стала своєрідним консенсусом між Європою та США щодо їхніх ролей у діяльності фонду.

Нагадаємо, що Європейський парламент проголосував за призначення міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Європейської комісії.

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