Європарламент обрав Урсулу фон дер Ляєн президентом Єврокомісії
За призначення фон дер Ляєн проголосували 383 євродепутатів, при мінімально необхідних 374. Проти – 327, утрималися – 22. Загалом в сесійній залі були присутні 733 євродепутати, - повідомляє "Європейська правда".
Голосування відбувалося бюлетенями і було таємним, тому точно невідомо, хто з депутатів підтримав призначення. Раніше групи "Зелених" і "Лівих" заявляли, що точно не голосуватимуть за фон дер Ляєн. Також проти її призначення виступали німецькі ультраправі.
Фон дер Ляєн 1 листопада замінить на посаді чинного президента Єврокомісії Жан-Клод Юнкера. Вона стане першою жінкою на чолі Єврокомісії.
До виборів в Європарламент вона не була у списку кандидатів на посаду, вважалося, що призначать німця Манфреда Вебера. Однак, в результаті тривалих переговорів його кандидатура, як і інших топ-кандидатів, відпала.
В результаті лідери ЄС на саміті узгодили кандидатуру Фон дер Ляєн.
У Німеччині фон дер Ляєн в останні роки критикували за незадовільний стан збройних сил, а парламентський комітет веде розслідування щодо залучення консультантів для Міноборони.
Нагадаємо, що раніше Європарламент обрав свого президента.
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