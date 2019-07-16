Європарламент обрав Урсулу фон дер Ляєн президентом Єврокомісії

За призначення фон дер Ляєн проголосували 383 євродепутатів, при мінімально необхідних 374. Проти – 327, утрималися – 22. Загалом в сесійній залі були присутні 733 євродепутати, - повідомляє "Європейська правда".

Голосування відбувалося бюлетенями і було таємним, тому точно невідомо, хто з депутатів підтримав призначення. Раніше групи "Зелених" і "Лівих" заявляли, що точно не голосуватимуть за фон дер Ляєн. Також проти її призначення виступали німецькі ультраправі.

Фон дер Ляєн 1 листопада замінить на посаді чинного президента Єврокомісії Жан-Клод Юнкера. Вона стане першою жінкою на чолі Єврокомісії.

До виборів в Європарламент вона не була у списку кандидатів на посаду, вважалося, що призначать німця Манфреда Вебера. Однак, в результаті тривалих переговорів його кандидатура, як і інших топ-кандидатів, відпала.

В результаті лідери ЄС на саміті узгодили кандидатуру Фон дер Ляєн.

У Німеччині фон дер Ляєн в останні роки критикували за незадовільний стан збройних сил, а парламентський комітет веде розслідування щодо залучення консультантів для Міноборони.

Нагадаємо, що раніше Європарламент обрав свого президента.