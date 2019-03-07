ПОЛІТИКА НОВИНИРезультати другого туру голосування під час пленарного засідання у Страсбурзі оголосив чинний президент Європарламенту Антоніо Таяні&Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Європарламенту обрав свого президента
Європейський парламент з другої спроби обрав нового президента - під час повторного голосування більшість голосів здобув італієць Девід-Марія Сассолі, "Соціалісти і демократи" (S&D)
Фото: "Укрінформ"
Голосування було таємним з використанням паперових бюлетенів, йдеться в "Укрінформ".
Нагадаємо, напередодні депутати Європейського парламенту не змогли обрати президента у першому раунді голосування, який відбувся сьогодні на сесії у Страсбурзі.
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03 07 2019 14:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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