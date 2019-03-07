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Європарламенту обрав свого президента

Європейський парламент з другої спроби обрав нового президента - під час повторного голосування більшість голосів здобув італієць Девід-Марія Сассолі, "Соціалісти і демократи" (S&D)
Результати другого туру голосування під час пленарного засідання у Страсбурзі оголосив чинний президент Європарламенту Антоніо Таяні&
Європарламенту обрав свого президента Фото: "Укрінформ"

Голосування було таємним з використанням паперових бюлетенів, йдеться в "Укрінформ".

Нагадаємо, напередодні депутати Європейського парламенту не змогли обрати президента у першому раунді голосування, який відбувся сьогодні на сесії у Страсбурзі.

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03 07 2019 14:39
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