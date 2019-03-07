Росія може не сплачувати більшої частини боргу Раді Європі, - Слуцький Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія може не сплачувати борг Раді Європи за частину 2017-го та 2018 рік, оскільки тоді делегація не брала участі в роботі ПАРЄ

Речник Ради Європи Даніель Хольтген раніше повідомив, що Росія перерахувала увесь внесок за поточний рік — близько 33 мільйонів євро — на рахунки Ради Європи.

Фото: ria.ru

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