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Росія може не сплачувати більшої частини боргу Раді Європі, - Слуцький

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія може не сплачувати борг Раді Європи за частину 2017-го та 2018 рік, оскільки тоді делегація не брала участі в роботі ПАРЄ
Речник Ради Європи Даніель Хольтген раніше повідомив, що Росія перерахувала увесь внесок за поточний рік — близько 33 мільйонів євро — на рахунки Ради Європи.
Росія може не сплачувати більшої частини боргу Раді Європі, - Слуцький Фото: ria.ru

"Наскільки я розумію механіку дій міністерства фінансів: ми платимо за цей рік, коли ми повернулися (в ПАРЄ), і не платимо, що було б в цьому випадку абсолютно природним, за роки нашої відсутності", - сказав Слуцький журналістам у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Він висловив упевненість, що Російська Федерація погасить борги за 2017 і 2018 роки, які складають 55 мільйонів євро плюс відсотки.

Раніше Росія заплатила річний внесок у 33 млн євро до Ради Європи. 

Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження Російської делегації Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ.

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03 07 2019 12:52
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