Зеленський: Україна хоче продовжувати відносини з МВФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з виконувачем обов’язків голови Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном та заявив, що Україна прагне продовжувати співпрацю з МВФ

Зустріч відбулася під час третьої конференції, присвяченої реформам в Україні, що відбулася у Торонто.

"Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ. Я наголошую на цьому. Ми будемо робити все, щоб Україна процвітала", — повідомив президент, йдеться в "Громадське" з посиланням на прес-службу Офісу.

Під час зустрічі з представниками МВФ Зеленський також повідомив, що очікує на обрання якнайшвидше відновлення співпраці з фондом.

Також Зеленський наголосив, що буде гарантувати незалежність Національного банку України, який відповідно до Конституції та чинного законодавства, має залишатися поза політикою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поїхав до Канади, де перебуватиме з візитом із першого до третього липня.

Президент братиме участь у міжнародній конференції із підтримки реформ в Україні, що проходитиме у найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо – Торонто.

Напередодні Зеленський запросив місію Міжнародного валютного фонду в Україну для досягнення робочої домовленості щодо нової програми відразу після формування нового складу Кабінету Міністрів.

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