Країни ЄС закликали Єврокомісію боротися з дезінформацією щодо 5G
Про це повідомляє Euractiv, зазначає "РБК-Україна".
Як повідомляється, підписанти звернення - Австрія, Португалія, Люксембург, Чехія, Фінляндія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Болгарія, Хорватія Греція та Кіпр. Воно адресоване віцепрезидентам Єврокомісії Маргрет Вестагер та Вері Юровій, а також єврокомісару з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретону.
У листі країни ЄС закликають запустити інформаційну кампанію для боротьби з дезінформацією про нібито шкоду технології 5G, що призвело до низки підпалів веж. Лише за період з січня до червня в цьому році сталося понад 140 нападів на вежі 5G.
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