5G в Україні: уряд схвалив план підвищення якості мобільного зв’язку

Кабінети Міністрів схвалив план заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв’язку на 2020-2022 року

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження було ухвалене на засіданні уряду 30 вересня.

План заходів передбачає впровадження європейських підходів щодо інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг голосової телефонії, текстових повідомлень (SMS) та доступу до інтернету в мережах мобільного зв’язку. З цією метою мають бути затверджені оновлені показники якості та їх граничні нормовані рівні для вказаних послуг.

Зокрема, до переліку показників буде додано поняття "середня швидкість передавання/приймання даних", "час затримки між пакетами відправлення та приймання", "варіація затримки пакетів", "втрата пакетів", "час очікування відповіді фахівця служби інформаційно-довідкового обслуговування оператора телекомунікацій (починаючи з моменту свідомого вибору абонента)" тощо.

Також, має бути імплементована низка актів законодавства ЄС, які стосуються питань якості та доступності телекомунікаційних послуг, а також стандартів надання послуг. Зокрема, мають бути прийняті як національний стандарт України рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-T Y.2617. Також мають бути розроблені та гармонізовані з Європейськими стандартами ЕTSI національні стандарти у сфері користування радіочастотним ресурсом.

Планом заходів перебачено забезпечення технічної складової сталості функціонування телекомунікаційних мереж загального користування через запровадження нових конвергентних рішень взаємодії мереж мобільного та фіксованого зв`язку.

На початку засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що "частиною цього плану стане положення, які дозволять у подальшому впроваджувати в Україні 5G".

За його словами, якщо план буде реалізований, користувачі отримають доступ до актуальної інформації про покриття та якість зв’язку, а оператори вирішать існуючі проблеми користування радіочастотним ресурсом.

Як повідомляв Укрінформ, план заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв’язку розроблявся на виконання Указу Президента України "Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного інтернету" від 8 липня 2019 року та Плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного широкосмугового доступу, затвердженого розпорядженням Кабміну від 4 грудня 2019 року.

Нагадуємо, що раніше повідомлялося в Україні до 2020 року з'явиться мобільний зв'язок 5G