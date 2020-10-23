Країни Європи почали скасовувати традиційні різдвяні ярмарки через коронавірус
У країнах Європи почали поступово скасовувати традиційні різдвяні ярмарки через ситуацію з коронавірусом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, відмовилися від проведення цього року одного з найвідоміших ярмарків у Франції - в Страсбурзі. Минулого року її відвідали два мільйони людей.
У грудні теж не відбудеться ярмарок у Берліні, який у середньому щорічно відвідують близько одного мільйона людей.
Тим часом, радник при шотландському уряді в галузі охорони здоров'я Джейсон Літч закликав усіх готуватися до "цифрового Різдва" цього року.
"Різдво не буде таким, як зазвичай. Ми не будемо збиратися великими групами, коли збирається кілька сімей. Для цього року подібне - фантастика. Але я сподіваюся, що якщо нам вдасться знизити показники, то, можливо, ми зможемо більш-менш нормально провести Різдво "- сказав Літч.
Раніше повідомлялося, що влада Ірландії, зі свого боку, ввела жорсткі обмеження в рамках боротьби проти вірусу, щоб спробувати нормалізувати ситуацію найближчими тижнями. Це б дозволило не вводити серйозні обмежувальні заходи на Різдво.
В останні тижні в країнах Європи повідомляють про зростання захворюваності коронавірусом, зокрема рекордно високих показниках за час пандемії. При цьому в багатьох державах служби охорони здоров'я наростили кількість проведених тестувань на COVID-19.
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