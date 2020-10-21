У ВООЗ зафіксували рекордну кількість хворих за тиждень - 2,4 млн випадків COVID-19

За тиждень зафіксували 36 тисяч смертей через ускладнення від коронавірусного захворювання

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала 2,4 мільйона хворих із COVID-19 - це рекордна кількість випадків за тиждень (з 12 по 18 жовтня).

Про це йдеться у тижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє "Громадське".

Також за тиждень зафіксували 36 тисяч смертей через ускладнення від коронавірусного захворювання.

У Європі у порівнянні з минулим тижнем кількість нових випадків зросла на 25% - за тиждень зафіксували понад 927 тисяч інфікованих, а померли понад 8 тисяч. Північна й Південна Америка та Південно-Східна Азія повідомляють про зменшення хворих, але ці регіони в сукупності дають половину нових випадків і смертей у світі за тиждень.

Так, у Північні та Південній Америці - понад 798 тисяч випадків. Більшість із них виявили у США, Бразилії, Аргентині, Колумбії, Мексиці. У Південно-Східній Азії виявили понад 513 тисяч інфікованих, більшість випадків стосується Індії - понад 440 тисяч. В інших країнах цього регіону фіксують значно менше хворих.

Україна за попередній тиждень опинилася на 11-му місці серед європейських країн за кількістю нових хворих. У нас із 12 по 18 виявили 37 837 хворих із коронавірусним захворюванням. Для порівняння: найбільший приріст хворих за тиждень у Франції (146 тисяч), Великій Британії (114 тисяч) та Росії (100 тисяч).