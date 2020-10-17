Ляшко: введення в Україні жорсткого локдауну через COVID-19 – "виключно резервний момент"

"Ми розуміємо, що впровадження жорсткого локдауну – це вже виключно такий резервний момент, коли не можна буде нічого іншого зробити"

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що система охорони здоров'я в Україні зараз справляється з приростом хворих COVID-19, можливе введення жорсткого локдауну він назвав "виключно резервним моментом".

"Сьогодні ми реєструємо по 5 тис. – 5,7 тис. випадків в Україні – колапсу немає. Система охорони здоров'я справляється. Ми говоримо, що і в 10 тис. справлятимемося... Певні лікарні завантажуватимуться, будуть госпіталізувати, перепрофілювати нові ліжка, і буде доволі велика кількість хворих. Тому щоб цьому запобігти, ми просимо всіх дотримуватися всіх протиепідемічних норм і правил", – сказав Ляшко в інтерв'ю інтернет-виданню "Радіо Свобода" в суботу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що робиться все можливе на національному рівні, щоб запобігти колапсу системи охорони здоров'я і не зупиняти економіку країни.

"Ми розуміємо, що впровадження жорсткого локдауну – це вже виключно такий резервний момент, коли не можна буде нічого іншого зробити", – додав він.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи, 17 жовтня, зафіксовано нову рекордну кількість захворювання на коронавірусну хворобу – 6 410 нових випадків, одужали 2 194 людини, померли 109 хворих, свідчать дані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Читайте також: тисячі вчених виступають проти жорстких обмежень через COVID-19