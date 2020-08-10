Тисячі вчених виступають проти жорстких обмежень через COVID-19

Вони вважають, що карантин негативно впливає на фізичне та психічне здоров'я людей, а також на суспільство загалом

Тисячі вчених і медиків приєднується до руху "Велика декларація Баррінгтона", який виступає проти жорстких обмежень через пандемію COVID-19.

Рух розпочався зі США 4 жовтня, наразі декларацію підписали понад 11 тисяч вчених і медиків та понад 100 тисяч представників громадськості, повідомляє "Громадське".

Вони заявляють, що збереження карантину до появи вакцини може завдати "непоправної шкоди". На думку учасників руку, найсильніше постраждають соціально незахищені групи населення.

Так, карантин може призвести до зниження показників щеплень у дитинстві та до погіршення догляду за захворюваннями серця та раком.

Учасники руху запевняють, що ризик підхопити коронавірус у тисячу разів більший у літніх людей та людей зі слабким здоров'ям, натомість діти більше схильні до грипу, ніж до COVID-19.

Що вони пропонують?

"Співчутливий" підхід, або низку заходів для захисту вразливих груп:

регулярне тестування працівників будинків для літніх людей, а також залучення персоналу, який вже має імунітет;

літніх людей, які живуть вдома, владає має забезпечувати продуктами та іншими засобами першої необхідності;

відкрити школи та університети у звичайному режимі;

дозволити молодим людям із низьким ризиком нормально працювати;

відновити спортивні й культурні заходи, відкрити ресторани.

У "Великій декларації Баррінгтона" пропонують тим, хто має мінімальний ризик смерті, формувати імунітет до вірусу природним шляхом, тобто перехворіти. Там вказують, що в міру формування колективного імунітету, ризик зараження - падає для всіх. Згодом допоможе сформувати колективний імунітет вакцина.

Які недоліки?

Критики цього руху вважають, що такий підхід насправді ускладнить захист вразливих груп, а можливість довгострокових ускладнень після COVID-19 призведе до того, що багато людей будуть у групі ризику.

Так, британський доцент медицини Стівен Гріффін каже, що вразливі люди є в усіх верствах суспільства і заслуговують на те, щоб до них ставилися однаково. Наприклад, довготривалі наслідки коронавірусу: слабкість і біль у суглобах, залишалися упродовж місяців навіть у тих людей, хто мав легкий перебіг хвороби.

А експерт з клітинної біології Саймон Кларк сумнівається, чи взагалі можливий колективний імунітет, адже зараз невідомо, наскільки ефективний імунітет у людей, які перехворіли.

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