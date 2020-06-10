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У ВООЗ заявили про наростання втоми від коронавірусу у Європі

На основі сукупних даних опитувань країн регіону ми можемо відзначити, що не дивно, що втома респондентів зростає. Наразі підраховано, що вона досягла більше 60% в деяких випадках
Щоб протистояти цій "втомі", за словами Клюге, влада повинна дослухатися до громадськості і створювати разом з нею відповіді, щоб продовжувати боротьбу з пандемією захворювання, рівень передачі якого залишається високим по всій Європі.
У ВООЗ заявили про наростання втоми від коронавірусу у Європі Слебке місце коронавірусу / Unsplash

У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали уряди протистояти наростаючій втомі населення Європи від пандемії і обмежувальних заходів, запроваджених у зв’язку з нею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

"На основі сукупних даних опитувань країн регіону ми можемо відзначити, що не дивно, що втома респондентів зростає. Наразі підраховано, що вона досягла більше 60% в деяких випадках", - йдеться в заяві директора Європейського відділення ВООЗ Ханса Клюге, який зазначає, що населення принесло "величезні жертви" за вісім місяців від перших випадків захворювання COVID-19.

"Ціна була неймовірною і вимотала нас усіх, де б ми не жили і чим би не займалися. За таких обставин легко і природно почуватися млявим і невмотивованим", - заявив він.

Щоб протистояти цій "втомі", за словами Клюге, влада повинна дослухатися до громадськості і створювати разом з нею відповіді, щоб продовжувати боротьбу з пандемією захворювання, рівень передачі якого залишається високим по всій Європі.

"Ми повинні задовольняти наші потреби новими та інноваційними способами. Давайте будемо творчими і сміливими, щоб досягти цього", - сказав Клюге.

Згідно з таблицею спостереження організації, в європейській зоні ВООЗ, що включає 53 країни, в тому числі й Росію, зареєстровано понад 6,2 мільйона офіційних випадків захворювання і майже 241 тис. смертей, пов'язаних із вірусом.

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06 10 2020 16:32
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