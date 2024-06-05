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Країни Євросоюзу закликають прискорити переговори про вступ України і Молдови

05 червня 2024, 19:17
Країни Євросоюзу закликають прискорити переговори про вступ України і Молдови
Фото: з вільного доступу
Міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак ініціював лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Чеський міністр в ініційованому листі на ім'я міністерки закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб, підписали ще 11 держав: членів Євросоюзу: Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія і Словаччина

Країни високо оцінюють "кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС", та наголошують на необхідності мотивувати обидві країни шляхом поступової інтеграції в політику і програми ЄС до повноправного членства.

Країни кажуть, що Рада ЄС повинна "не пізніше" червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови, що дозволить скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця.

"Я вважаю, що зараз правильний час для того, щоб рухатися вперед і робити конкретні кроки в процесі вступу України та Молдови до ЄС", – написав в листі чеський міністр Дворжак.

Ми також повідомляли, що цієї п'ятниці Єврокомісія дасть оцінку євроінтеграційного прогресу України.

 

переговориЄвросоюз

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