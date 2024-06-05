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Цієї п'ятниці Єврокомісія дасть оцінку євроінтеграційного прогресу України

05 червня 2024, 17:03
Цієї п'ятниці Єврокомісія дасть оцінку євроінтеграційного прогресу України
Фото: uazmi.org
7 червня Європейська комісія озвучить послам Євросоюзу усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови.

Про це журналіств "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк написав в соцмережі Х (Twitter)

"В п’ятницю послам ЄС усно презентують оновлену оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови", - йдеться в дописі. 

Він написав, що очікується, що обидві країни отримають позитивні коментарі, але Угорщина, ймовірно, буде скептично висловлюватися щодо України. 

"Все ще зберігається сподівання, що обидві країни розпочнуть перемовини про вступ наприкінці червня, але час спливає", – написав Рікард Джозвяк.

 
ЄврокомісіяєвроінтеграціяУкраїнаоцінка

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