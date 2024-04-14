Країни Євросоюзу засуджують атаку Ірану на Ізраїль

Низка європейських лідерів засудили масованому повітряному удару Ірану і проіранських сил в сусідніх країнах по території Ізраїлю.

Про це головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель написа в соцмережі X (Twitter).

"Це безпрецедентна ескалація і величезна загроза для безпеки у регіоні", – йдеться в дописі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц написав, що атака по території Ізраїлю, розпочата вночі Іраном, є невиправданою та дуже безвідповідальною. Іран ризикує подальшою ескалацією у регіоні.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що цей удар загрожує хаосом у Близькосхідному регіоні.

"Іран та проіранські сили мають негайно припинити це. Висловлюємо солідарність з Ізраїлем", – сказала вона.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у перші години атаки висловив від імені ЄС рішучий осуд нападу і назвав його неприйнятним.

Крім того, міністр МЗС Франції Стефан Сежурне засудив удари і сказав, що Іран такими безпрецедентними діями вивів ескалацію на новий рівень.

"Рішуче засуджую нічні атаки Ірану проти Ізраїлю. Вони неприйнятні та невиправдані. На Близькому Сході не потрібна есклація", – оголосив президент Литви Гітанас Науседа.

Осуд атаці Ірану висловила і президентка Молдови Мая Санду. "Молдова повністю підтримує зусилля міжнародної спільноти для запобігання ескалації. Наші думки з усіма, хто прагне миру на Близькому Сході та в усьому світі", – написала вона.

МЗС Польщі висловило рішучий осуд та закликало Іран проявити стриманість і припинити вогонь.

"Пріоритетом є забезпечення стабільності та миру у регіоні", – написав він.

"Ситуація на Близькому Сході не становить безпосередньої загрози для Польщі на цей час. Але світ на межі. Тож польська держава має бути сильною, суспільство має бути згуртованим, армія – добре підготовленою і міжнародна позиція – стабільна. Безпека передусім", – додав прем'єр Польщі Дональд Туск.

Ми вже писали, що сьогодні вночі Іран атакував Ізраїль: випустив 150 ракет і майже 200 безпілотників.