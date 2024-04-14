Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Країни Євросоюзу засуджують атаку Ірану на Ізраїль

14 квітня 2024, 14:49
Країни Євросоюзу засуджують атаку Ірану на Ізраїль
Фото: www.ednist.info
Низка європейських лідерів засудили масованому повітряному удару Ірану і проіранських сил в сусідніх країнах по території Ізраїлю.

Про це головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель написа в соцмережі X (Twitter)

"Це безпрецедентна ескалація і величезна загроза для безпеки у регіоні", – йдеться в дописі. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц написав, що атака по території Ізраїлю, розпочата вночі Іраном, є невиправданою та дуже безвідповідальною. Іран ризикує подальшою ескалацією у регіоні.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що цей удар загрожує хаосом у Близькосхідному регіоні. 

"Іран та проіранські сили мають негайно припинити це. Висловлюємо солідарність з Ізраїлем", – сказала вона. 

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у перші години атаки висловив від імені ЄС рішучий осуд нападу і назвав його неприйнятним.

Крім того, міністр МЗС Франції Стефан Сежурне засудив удари і сказав, що Іран такими безпрецедентними діями вивів ескалацію на новий рівень. 

"Рішуче засуджую нічні атаки Ірану проти Ізраїлю. Вони неприйнятні та невиправдані. На Близькому Сході не потрібна есклація", – оголосив президент Литви Гітанас Науседа.

Осуд атаці Ірану висловила і президентка Молдови Мая Санду. "Молдова повністю підтримує зусилля міжнародної спільноти для запобігання ескалації. Наші думки з усіма, хто прагне миру на Близькому Сході та в усьому світі", – написала вона.

МЗС Польщі висловило рішучий осуд та закликало Іран проявити стриманість і припинити вогонь.

"Пріоритетом є забезпечення стабільності та миру у регіоні", – написав він.

"Ситуація на Близькому Сході не становить безпосередньої загрози для Польщі на цей час. Але світ на межі. Тож польська держава має бути сильною, суспільство має бути згуртованим, армія – добре підготовленою і міжнародна позиція – стабільна. Безпека передусім", – додав прем'єр Польщі Дональд Туск.

Ми вже писали, що сьогодні вночі Іран атакував Ізраїль: випустив 150 ракет і майже 200 безпілотників.

 

ІзраїльІранЄвросоюз

Останні матеріали

Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Політика
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Переклад iPress – 14 квітня 2024, 15:55
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Політика
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 15:29
Політика
"Зараз не звичайний час". Світ у стані війни, і немає лідера – The Hill
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 11:59
Політика
"Сподіваюся, Україна програє". Що євродепутати сказали російському пропагандистському каналу – Politico
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 08:41
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Технології
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 16:26
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 12:10
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Політика
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 08:43
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Політика
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 16:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється