Кравчук дав три поради Зеленському
Свої рекомендації він озвучив в ефірі телеканалу "112 Україна" в ток-шоу "Голос народу".
"Найперше: влада має змінитися уся, незалежно від того, погана вона чи добра. Приходить новий президент і формує нову владу. Не може бути такого, що прийшов один президент, а усі, хто були, - залишилися", - заявив перший президент.
Зазначається, що друга порада від Кравчука - не ухвалювати кадрові рішення швидко.
"Так робити не можна. Тільки після глибокого і всебічного опрацювання людину можна призначати на посаду", - сказав Кравчук.
"Я б ніколи не допустив і просив би Володимира Олександровича - він сам про це говорив, але я йому ще раз нагадую, - немає у владі сватів, братів, кумів, бізнес-партнерів. Влада – це відданість народові України", - підсумував він.
Нагадаємо, що обраний президент Володимир Зеленський виступив із терміновим звернення до Верховної Ради: він вимагає призначити його інавгурацію на 19 травня.
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