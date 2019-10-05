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Зеленський записав звернення до Верховної Ради: вимагає призначити інавгурацію на 19 травня

У відеозверненні Зеленський заявив, що депутати парламенту діють не в інтересах країни
Обраний президент Володимир Зеленський виступив із терміновим звернення до Верховної Ради: він вимагає призначити його інавгурацію на 19 травня.
Зеленський записав звернення до Верховної Ради: вимагає призначити інавгурацію на 19 травня Володимир Зеленський

У відеозверненні Зеленський заявив, що депутати парламенту діють не в інтересах країни, а у власних інтересах, бо бояться розпуску Ради і затягують призначення інавгурації. Про це повідомляє "Громадське".

"І доки ви трясетесь за свої мандати, колишній президент Порошенко коїть незворотнє: він робить активні перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропихнути свого голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення, призначає суддів Верховного суду, серед яких юристи "Рошена", судді Майдану та родичі пана Ківалова. Роздає звання генералів більш ніж 20 особам, серед яких відповідальний за безпеку арсеналів та складів, при якому сталися вибухи у Балаклеї, Ічні, Калинівці та Сватово. Дає звання "Героя України" голові Служби безпеки України пану Грицаку", - сказав обраний президент.

Зеленський зазначив, що марно щось говорити «людині, яка каже: я готовий підставити плече, а сама тримає дулі в кишенях». Він додав, що ця ситуація нагадує йому туриста в турецькому готелі.

"Завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали, і нормальна вихована людина чекає трансферу в аеропорт. Але не Порошенко. Він ніяк не зупиниться - тягне рушники, тапочки і бере усе підряд зі шведського столу. Я вас дуже прошу, здайте ключ, розрахуйтесь за мінібар і вперед, вам ще митницю і паспортний контроль проходити", - заявив він.

Нагадаємо, що Зеленський хоче, щоб Верховна Рада призначила інавгурацію на 19 травня. У парламенті пообіцяли визначитися з датою інавгурації на найближчому пленарному засіданні 14 травня.

У Верховній Раді вже є два проекта постанови про інавгурацію 19 травня.

 

 
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10 05 2019 19:14
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