Зеленський: Хочемо провести інавгурацію 19 травня
"Ми будемо пропонувати 19 число, так хочемо", - відповів він на питання, на якій даті інавгурації наполягатиме, повідомляє "Українська правда".
Він також зазначив, що тема інавгурації буде головною темою зустрічі з головами фракцій.
"Почнемо з цього, а потім продовжимо розмову. Ми хочемо відверту одну зустріч, щоб ми домовилися хоч про щось. Про щось треба починати говорити", - сказав Зеленський.
Переможець президентських виборів також повідомив, що його команда готує кроки у відповідь на спрощення Росією отримання громадянства РФ для деяких категорій українців.
"Готуємо. У нас є декілька ходів. Ми в цьому плані повинні бути креативними, швидкими, розумними, такими як ми є, молоді. Будемо поки що готувати, а потім покажемо всім", - заявив він.
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, згідно з яким урочисте засідання парламенту, присвячене складенню присяги новообраним президентом України Володимиром Зеленським, може відбутися 19 травня 2019 року.
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