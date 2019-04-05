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Зеленський: Хочемо провести інавгурацію 19 травня

"Почнемо з цього, а потім продовжимо розмову. Ми хочемо відверту одну зустріч, щоб ми домовилися хоч про щось. Про щось треба починати говорити"
Новообраний президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту в суботу пропонуватиме дату інавгурації 19 травня.
Зеленський: Хочемо провести інавгурацію 19 травня Володимир Зеленський

"Ми будемо пропонувати 19 число, так хочемо", - відповів він на питання, на якій даті інавгурації наполягатиме, повідомляє "Українська правда".

Він також зазначив, що тема інавгурації буде головною темою зустрічі з головами фракцій.  

"Почнемо з цього, а потім продовжимо розмову. Ми хочемо відверту одну зустріч, щоб ми домовилися хоч про щось. Про щось треба починати говорити", - сказав Зеленський.

Переможець президентських виборів також повідомив, що його команда готує кроки у відповідь на спрощення Росією отримання громадянства РФ для деяких категорій українців.

"Готуємо. У нас є декілька ходів. Ми в цьому плані повинні бути креативними, швидкими, розумними, такими як ми є, молоді. Будемо поки що готувати, а потім покажемо всім", - заявив він.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, згідно з яким урочисте засідання парламенту, присвячене складенню присяги новообраним президентом України Володимиром Зеленським, може відбутися 19 травня 2019 року.

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04 05 2019 16:57
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