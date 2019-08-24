Кравчук, Кучма і Ющенко прийшли на Майдан, а Порошенко - ні
Під час виступу нинішнього президента Володимира Зеленського режисер трансляції показав колишніх президентів, серед яких не виявилося Порошенка.
Порошенко - лідер партії "Європейська солідарність", яка виявилася в опозиції до нинішнього президента.
Четвертий президент Віктор Янукович теж не прийшов на Майдан Незалежності. Він ховається від правосуддя на території Росії.
У фейсбуці п'ятого президента йдеться, що він в цей час знаходився біля Міністерства оборони.
"Для мене важливо розділити цей святковий день з тими, хто захищає нашу незалежність. Разом з військовими та їхніми сім'ями ми згадали тих, хто віддав своє життя за Україну і сфотографувалися на пам'ять", - написав він.
Нагадаємо, що на Майдані в Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності України. Заходам передувала хвилина мовчання за загиблими героями Небесної сотні.
Її оголосив президент Володимир Зеленський.
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