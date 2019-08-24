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Кравчук, Кучма і Ющенко прийшли на Майдан, а Порошенко - ні

П'ятий президент проігнорував офіційні заходи
Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко прийшли на офіційні заходи на Майдані Незалежності, а Петра Порошенка - немає.
Кравчук, Кучма і Ющенко прийшли на Майдан, а Порошенко - ні Фото: скріншот з відео

Під час виступу нинішнього президента Володимира Зеленського режисер трансляції показав колишніх президентів, серед яких не виявилося Порошенка.

Порошенко - лідер партії "Європейська солідарність", яка виявилася в опозиції до нинішнього президента.

Четвертий президент Віктор Янукович теж не прийшов на Майдан Незалежності. Він ховається від правосуддя на території Росії.

У фейсбуці п'ятого президента йдеться, що він в цей час знаходився біля Міністерства оборони.

"Для мене важливо розділити цей святковий день з тими, хто захищає нашу незалежність. Разом з військовими та їхніми сім'ями ми згадали тих, хто віддав своє життя за Україну і сфотографувалися на пам'ять", - написав він.

Нагадаємо, що на Майдані в Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності України. Заходам передувала хвилина мовчання за загиблими героями Небесної сотні.

Її оголосив президент Володимир Зеленський.

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