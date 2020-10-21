Кравчук назвав чотири умови для досягнення миру на Донбасі і його реінтеграції
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що для досягнення миру в регіоні необхідно прийняти пакет законів щодо його реінтеграції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Це величезний масив документів, який включає в себе період війни, після війни і період включення непідконтрольних територій в систему української влади", - сказав Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".
За словами Кравчука, питання реінтеграції Донбасу є комплексним і має включати в себе припинення війни, проведення виборів на непідконтрольних територіях, формування виконавчої влади на непідконтрольних територіях, прийняття пакету законів економічного характеру (зокрема законів, які створюють умови для інвестицій і бізнесу).
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі 20 жовтня один український військовий дістав акубаротравму (пошкодження вуха) внаслідок обстрілу бойовиків
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
- ВІДЕО Навального госпіталізували з отруєнням
- ВІДЕО Тіхановська записала ще одне відеозвернення
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі