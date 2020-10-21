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Кравчук назвав чотири умови для досягнення миру на Донбасі і його реінтеграції

"Це величезний масив документів, який включає в себе період війни, після війни і період включення непідконтрольних територій в систему української влади", - сказав Кравчук
За словами Кравчука, питання реінтеграції Донбасу є комплексним і має включати в себе припинення війни, проведення виборів на непідконтрольних територіях, формування виконавчої влади на непідконтрольних територіях, прийняття пакету законів економічного характеру.
Кравчук назвав чотири умови для досягнення миру на Донбасі і його реінтеграції Леонід Кравчук. print screen

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що для досягнення миру в регіоні необхідно прийняти пакет законів щодо його реінтеграції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це величезний масив документів, який включає в себе період війни, після війни і період включення непідконтрольних територій в систему української влади", - сказав Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кравчука, питання реінтеграції Донбасу є комплексним і має включати в себе припинення війни, проведення виборів на непідконтрольних територіях, формування виконавчої влади на непідконтрольних територіях, прийняття пакету законів економічного характеру (зокрема законів, які створюють умови для інвестицій і бізнесу).

Нагадаємо, що у  зоні бойових дій на Донбасі 20 жовтня один український військовий дістав акубаротравму (пошкодження вуха) внаслідок обстрілу бойовиків

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21 10 2020 09:40
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