Кравцов показав, як виглядатиме Центральний вокзал після реконструкції

Сучасний, зручний, без хаотично запаркованих автомобілів та стихійної торгівлі. Саме таким я бачу Центральний залізничний вокзал у Києві"

"Торговельні точки, що заважають пасажирам або псують інтер’єр, будуть ліквідовані. Натомість зручні та невикористані площі - комерціалізовані", - пише він. Кравцов також анонсував реконструкцію інших архітектурних елементів вокзалу.

"Укрзалізниця" планує реконструювати Центральний залізничний вокзал Києва з його привокзальними площами, передати частину площ в оренду бізнесу та відкрити на базі вокзалу торговельно-розважальний центр, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов у Facebook.

"Сучасний, зручний, без хаотично запаркованих автомобілів та стихійної торгівлі. Саме таким я бачу Центральний залізничний вокзал у Києві.

Його редевелопмент розпочинаємо зсередини. Уже в найближчі декілька місяців плануємо через систему Prozorro, максимально відкрито, обрати партнера, який візьме в оренду торговельні площі на Центральному, Південному вокзалі та конкорсі (розподільний зал, що влаштовується між платформами - ЕП) (понад 10 тис квадратних метрів).

Фото: Економічна правда

"Торговельні точки, що заважають пасажирам або псують інтер’єр, будуть ліквідовані. Натомість зручні та невикористані площі - комерціалізовані", - пише він.

Кравцов також анонсував реконструкцію інших архітектурних елементів вокзалу.

Фото: Економічна правда

"Далі, наступними етапами, плануємо реконструювати привокзальні площі, передати частину площ у концесію, й на базі залізничного вокзалу з’явиться торговельно-розважальний центр", - написав він.

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