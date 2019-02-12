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"Укрзалізниця" планує витратити 1,1 млрд грн на купівлю та модернізацію пасажирських вагонів

"Пасажирські перевезення з року в рік є збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидіювання з доходів від вантажних перевезень", - повідомляють в "Укрзалізниці", зазначаючи, що держава ніяк не компенсовує компанії оновлення пасажирського транспорту
У 2020 році "Укрзалізниця" планує витратити 600 мільйонів гривень на купівлю нових пасажирських вагонів, а ще 500 мільйонів гривень - на модернізацію існуючих.
"Укрзалізниця" планує витратити 1,1 млрд грн на купівлю та модернізацію пасажирських вагонів UA|TV

Про це повідомляють у прес-службі компанії, повідомляє "Громадське".

Загалом за рік "УЗ" планує придбати 26 нових пасажирських вагонів. Модернізацію мають пройти ще 40 вагонів, які наразі використовуються для перевезення пасажирів.

"Частину коштів на фінансування цієї інвестиційної програми - близько 700 млн грн – компанія розраховує отримати від індексації тарифів на перевезення пасажирів. Індексацію тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів "Інтерсіті+", - повідомили у компанії.

Там зазначають, що востаннє тарифи на пасажирські перевезення переглядали у 2018 році. З того часу суттєво зросли ціни на комплектуючі для пасажирських вагонів.

"Пасажирські перевезення з року в рік є збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидіювання з доходів від вантажних перевезень", - повідомляють в "Укрзалізниці", зазначаючи, що держава ніяк не компенсовує компанії оновлення пасажирського транспорту.

Напередодні "Крюківський вагонобудівний завод" повідомив, що "Укрзалізниця" відмовилася купувати дизельні поїзди заводу попри укладену угоду, а у липні "КВБЗ" повідомляв, що подасть до суду на Укрзалізницю через те, що вона відмовляється купувати продукцію заводу - пасажирські вагони - попри укладений контракт. Свої вимоги завод оцінив в 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує збудувати євроколію зі Львова до польського кордону

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02 12 2019 15:30
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