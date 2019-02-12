"Укрзалізниця" планує витратити 1,1 млрд грн на купівлю та модернізацію пасажирських вагонів
Про це повідомляють у прес-службі компанії, повідомляє "Громадське".
Загалом за рік "УЗ" планує придбати 26 нових пасажирських вагонів. Модернізацію мають пройти ще 40 вагонів, які наразі використовуються для перевезення пасажирів.
"Частину коштів на фінансування цієї інвестиційної програми - близько 700 млн грн – компанія розраховує отримати від індексації тарифів на перевезення пасажирів. Індексацію тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів "Інтерсіті+", - повідомили у компанії.
Там зазначають, що востаннє тарифи на пасажирські перевезення переглядали у 2018 році. З того часу суттєво зросли ціни на комплектуючі для пасажирських вагонів.
"Пасажирські перевезення з року в рік є збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидіювання з доходів від вантажних перевезень", - повідомляють в "Укрзалізниці", зазначаючи, що держава ніяк не компенсовує компанії оновлення пасажирського транспорту.
Напередодні "Крюківський вагонобудівний завод" повідомив, що "Укрзалізниця" відмовилася купувати дизельні поїзди заводу попри укладену угоду, а у липні "КВБЗ" повідомляв, що подасть до суду на Укрзалізницю через те, що вона відмовляється купувати продукцію заводу - пасажирські вагони - попри укладений контракт. Свої вимоги завод оцінив в 1,4 мільярда гривень.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує збудувати євроколію зі Львова до польського кордону
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?