Кредити за портфельними держгарантіями видаватимуть 11 банків

У програмі уряду по державним гарантіям під кредити для мікро- і малого бізнесу взяли участь 11 банків: з держбюджету за 2020 рік виділили майже 4 млрд грн, а портфель таких кредитів може сягнути 7,8 млрд грн.

Зазначається, що кошти на державні гарантії розподілилися між банками, які пройшли відбір на участь у програмі, повідомляє "Економічна правда".

"Загальна сума державних гарантій фактично розподілена між 11 банками в обсязі 3,9 млрд грн.

Таким чином, у період максимального використання банками державних гарантій за програмою, кредитний портфель, що частково покритий такою гарантією, може складати до 7,8 млрд грн за програмою 2020 року", - заявили в Укрексімбанку на запит видання.

Сума виділенної гарантованої позики: "Ощадбанк" - 1 млрд грн, "Укрексімбанк" - 800 млн грн, "Укргазбанк" - 500 млн грн, "ПриватБанк" - 400 млн грн, "Таскомбанк" - 280 млн грн, банк "Восток" - 250 млн грн, "ОТП Банк" - 250 млн грн, "Піреус банк МКБ" - 150 млн грн, "Львів" - 105 млн грн, "Банк Альянс" - 100 млн грн, "Кредитвест банк" - 95 млн грн, усього - 3,93 млрд грн.

"Граничний обсяг держгарантій для банків встановлював уряд, в списку якого були також присутні банк "Південний" та "Міжнародний Інвестиційний Банк". Вони не підписали контракти та випали зі списку Казначейства за 2020 рік", - йдеться у повідомленні.

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