кремль 100 днів ігнорує пропозицію США про перемир’я – Сибіга

москва досі ігнорує пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після заяви президента рф Володимира путіна про готовність до переговорів і бажання припинити війну нагадав, що саме росія уже 100 днів ігнорує пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

Про це Сибіга написав в мережі X (Twitter)

"Минуло рівно 100 днів відтоді, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США повністю припинити вогонь, покласти край вбивствам і розпочати справжній мирний процес. Минуло рівно 100 днів відтоді, як росія відкидає цей базовий перший крок до миру", - йдеться у дописі.

За його лосвами, весь цей час москва вдавалась до маніпуляцій і посилювала терор проти України.

"Україна залишається відданою миру. На жаль, росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США, спрямовані на припинення вбивств. Настав час діяти зараз і примусити рф до миру", – додв глава МЗС.

Сибіга додав, що покласти край російській агресії може лише "мир через силу", посилення санкцій і розширення можливостей для України.

Пізно вночі стало відомо, що путін готовий зустрітися з Зеленським: вказав коли саме.