путін готовий зустрітися з Зеленським: вказав коли саме

Однак підписувати з українським лідером глава кремля нічого не буде.

Президент рф Володимир путін заявив, що готовий зустрітися з усіма, навіть з українським президентом Володимиром Зеленським, але відмовляється визнавати чинного президента України легітимним для підписання будь-яких угод.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками інформаційних агенцій.

Під час виступу глава кремля сказав, що росія не відкидає можливості мирних переговорів, а він особисто "готовий зустрічатися з всіма", зокрема і з президентом України Володимиром Зеленським.

Однак путін додав, що Зеленський, на його думку, не має законних повноважень для підписання жодних міжнародних документів.

"Нам все одно, хто веде переговори, я навіть готовий зустрічатися. Але коли буде завершальний етап… підпис повинен стояти легітимної влади", – казав той.

путін також натякнув, що вважає чинного президента України непридатним для укладення міжнародних угод, пояснюючи це тим, що вкотре послався на нібито положення Конституції України, де написано, що повноваження президента Зеленського вже закінчилися.

Крім того, президент рф сказав, що Україна є "президенсько-парламенською республікою", у якій "всі органи влади формуються президентом", що, на його думку, автоматично ставить під сумнів легітимність всього українського уряду.

Нагадаємо, що Трамп на саміті G7 говорив про путіна замість України.