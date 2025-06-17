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ПОЛІТИКА

Трамп на саміті G7 говорить про путіна замість України – NYT

17 червня 2025, 16:22
Трамп на саміті G7 говорить про путіна замість України – NYT
Фото: The Washington Post
Трамп ігнорує причини виключення росії з групи.

Президент США Дональд Трамп міг би розпочати зустріч лідерів країн G7 з обговорення питань торгівлі. Він міг би обговорити війни на Близькому Сході або тривалу жорстоку війну в Україні. Але під час зустрічі лідерів промислово розвинених країн G7 в Канаді у понеділок, 16 червня для Трампа на першому місці було інше питання: президент росії владімір путін.

Про це  пише The New York Times.

"Раніше G7 була G8", — сказав Трамп журналістам, маючи на увазі рішення групи виключити росію в 2014 році після того, як вона напала на Україну і незаконно анексувала Крим.

Далі він звинуватив колишнього президента Барака Обаму та колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в тому, що вони вигнали росію, і стверджував, що її включення до групи дозволило б уникнути війни в Україні. (Трамп помилився — це був не Трюдо, а Стівен Гарпер, який був прем'єр-міністром Канади на момент виключення росії.)

Трамп додав, що виключення росії було помилкою, й що якби її не вигнали, то війни б, можливо, не було. 

"Події понеділка продемонстрували, наскільки Трамп зблизився з російським автократом з моменту свого першого вступу на посаду і наскільки він віддалився від американських союзників, які об'єдналися навколо України", — вважають кореспонденти. 

На запитання про рішення Трампа розпочати свою промову на саміті з критики вигнання путіна з блоку, представник Білого дому, який висловився на умовах анонімності, сказав, що Трамп давно дотримувався цієї думки і поділяв би її навіть у разі зустрічі з світовими лідерами, які мають інші погляди.

Джон Болтон, колишній радник Трампа з питань національної безпеки, сказав, що численні заклики Трампа до росії повернутися до альянсу свідчать про його незнання історії цього блоку.

"Здавалося, він ніколи не розумів, що росія була виключена з G8 за вторгнення в Україну. Трамп також не міг зрозуміти, що цей альянс був групою однодумних індустріальних демократій. Мабуть, він досі цього не розуміє", — зазначив Болтон.

Нагадаємо, зараз проходить саміт G7 у Канаді, з якого американський президент Дональд Трамп поїхав раніше запланованого, хоча мав зустрітись з Володимиром Зеленським.

війнаВладімір ПутінДональд ТрампG7

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