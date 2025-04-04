кремль готовий до нових умов для України – Дмітрієв

Дмитрієв все ж таки не уточнив, які саме гарантії рф вважатиме прийнятними.

Західні медіа вже назвали це відходом від звичайної позиції москви, адже досі у кремлі безапеляційно вимагали демілітаризації нашої країни та виступали проти розміщення миротворців.

Перемовник з боку рф Кірілл Дмітрієв, з якого США тимчасово зняли санкції, аби він зміг приїхати у Вашингтон та провести перемовини з американським спецпредставником Стівом Віткоффом щодо потенційного перемир'я між Україною та рф, заявив під час інтерв'ю Fox News, що гарантії безпеки для нашої країни можуть бути прийнятими. Разом з цим він відзначив, що переговори у Вашингтоні минули добре, тож кремль відкритий до обговорення цього питання.

"Деякі гарантії безпеки в тій чи іншій формі можуть бути прийнятними", — сказав Дмитрієв, додавши при цьому, що вступ України в НАТО "взагалі неможливий".

Вперше представник кремля виступив з подібною заявою, у Politico вже назвали це відходом від звичайної позиції москви. Адже досі навіть російський диктатор владімір путін заявляв про те, що мир у нашій країні настане лише після "демілітаризації", а в МЗС рф категорично виступали проти розміщення миротворчого контингенту в нашій державі. Втім, Дмитрієв все ж таки не уточнив, які саме гарантії рф вважатиме прийнятними.

Нагадаємо, у середу і четвер спецпосланець Трампа провів зустріч із переговірником путіна у Вашингтоні. Тепер у США чекають його звіту главі кремля, перш ніж робити подальші кроки щодо врегулювання війни в Україні.